クリスマスシーズンを前に広島駅の新駅ビルが特別仕様にライトアップされました。 １０日午後６時から広島駅の新駅ビルが色鮮やかにライトアップされました。１４日からクリスマスまで毎日点灯するということです。 矢田息吹記者「広島駅の１階も鮮やかにライトアップされています」 南口のバス・タクシーのりば付近でもクリスマスのイベントとして初めてカープの赤やサンフレッチェの紫などにライトアップさ