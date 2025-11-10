2025年8月の記録的な大雨の影響で通行止めとなっていた姶良市の国道10号の網掛橋が9日から通行できるようになりました。地元の通り会は通行の再開をきっかけに賑やかな街になり、さらに発展することを期待していました。9日姶良市加治木町の国道10号の網掛橋には通行止めの解除を待つ車の列がありました。網掛橋は2025年8月の記録的な大雨で橋脚の土砂が削られるなどの被害を受け通行止めとなっていました。約3か月に渡る復