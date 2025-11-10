国内男子ツアー「ダンロップフェニックス」（11月20〜23日/宮崎・フェニックスカントリークラブ）の大会事務局は10日、出場選手の決定を発表。2014年大会覇者・松山英樹の参戦が決まった。〈写真〉松山英樹の最新スイングクラブを高く上げて飛距離アップしている!?松山は3年連続11回目の出場。今季の米国男子ツアー開幕戦「ザ・セントリー」でツアー新記録となる35アンダーをマークして優勝を飾った。プレーオフ最終戦「ツアー選