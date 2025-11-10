明治安田J1アルビレックス新潟は11月8日、アウェーで湘南ベルマーレと対戦。来シーズンのJ2降格が決まっている両チームの対戦は5－2でアルビが敗れ、これでアルビは17試合連続勝利なしとなりました。 8日、アウェーで、順位が一つ上の湘南ベルマーレと対戦したアルビ。両チームとも来シーズンのJ2降格が決まっていますが、ここでアルビが勝利すると順位が入れ替わり、最下