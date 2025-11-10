11月10日午後、静岡県島田市の中学校の教室でノートパソコンから発火・発煙する事故がありました。 【写真を見る】静岡県島田市の中学校の教室でノートパソコンから発火・発煙する事故 パソコンのバッテリー部分と木製のロッカーの一部が焦げましたが、けが人はいませんでした。 11月10日午後1時頃、島田市道悦の六合中学校で、1階にある3年生の教室の後ろ側にあるロッカーから煙が上がっている