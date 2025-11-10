広島銀行を傘下に置くひろぎんホールディングスが４月から９月までの中間決算を発表しました。３期連続の増益となっています。 ひろぎんＨＤ 部谷俊雄社長「（中間決算について）計画通りなのでまずまず合格点だと思います。（課題は）トランプ関税の影響で決していい環境ではない。我々はそういうことにいかにサポートするか企業に対して何ができるか」 ひろぎんホールディングスの最終的な利益となる純利益