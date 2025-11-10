SNSで知り合った男子中学生などに撮影させたわいせつな動画を所持したとして、東京都内の公立小学校の教諭の男が10日、再逮捕されました。男は今年9月、SNS上で男の子の裸が映ったわいせつな動画を販売していたとして逮捕されていました。児童ポルノ禁止法違反などの疑いで再逮捕されたのは、東京都日野市の公立小学校に勤める川越優一容疑者（29）です。奈良県警によりますと、川越容疑者は今年8月、SNSで知り合った大阪府