国会での質問通告が遅いと野党を批判した国光外務副大臣について、木原官房長官は認識に誤りがあったとして注意したと明らかにしました。高市首相が先週、午前3時から首相公邸で国会答弁の準備をしたことをめぐり、国光副大臣は「そもそも『（特に野党の）質問通告が遅い』からです」とSNSに投稿しました。国光氏はさらに「前々日の正午までという通告ルール、どれほどの野党議員が守ってますか？」などと、未明からの答弁の準備は