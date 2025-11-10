今年8月、東京・八王子市で自動運転中のバスが衝突した事故は、古い位置情報を誤って使用したことが原因でした。今年8月、東京・八王子市で自動運転の実証実験中のバスが街路樹に突っ込み乗客3人がケガをする事故がありました。実証実験を行っていた東京都は10日、本来、使用すべきではない古い位置情報を誤って読み込んでしまったというシステム上の不備が事故の原因だったと公表しました。また、障害物を回避するためのカメラや