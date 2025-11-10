第50回大会を記念して社会人野球日本選手権大会で行われている「レジェンド始球式」に、12日の決勝戦は阪神・近本光司外野手（31）が登場すると発表された。決勝は12日午後6時に京セラドームで開始予定。近本は17年に大阪ガスに入社し、翌18年の都市対抗野球では大阪ガスの優勝に貢献し、橋戸賞（最優秀選手賞）と首位打者賞に輝いている。FA権を取得し、その動向も注目されており、FA期限は11日。その翌日にマウンドに立つ