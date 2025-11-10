高市総理が台湾有事について、集団的自衛権が行使できる「存立危機事態」になりうると答弁したことについて、中国政府は日本政府に抗議したことを明らかにしました。高市総理が先週、台湾有事で武力行使があった場合、集団的自衛権が行使できる「存立危機事態になりうる」と答弁したことについて、中国外務省の林剣報道官は「中国の内政に対する粗暴な干渉であり、一つの中国の原則に違反するものだ」と反発。日本政府に抗議したこ