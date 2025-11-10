後期高齢者の医療費の自己負担割合が増加したことを受け実施されたアンケート調査の結果が公表されました。 2022年10月、国は75歳以上の高齢者の医療費の自己負担割合について、年金を含めた所得が一定以上ある人を対象に1割～2割への引き上げを実施。この制度の施行から2年以上が経過した今年、全日本民医連が後期高齢者など全国1万5000人以上を対象にアンケート調査を行い、新潟県内でも820人が回答しました