関西学生陸上競技連盟は９日、１５日に行われる丹後大学駅伝第８７回関西学生対校駅伝（読売新聞社など後援）でクマが出没した場合の対応策をまとめた。関西２２大学とオープン参加の青学大が出場するが、スタート前に１区付近で出没を確認した場合はスタート時刻を遅らせるなどし、レース中に確認された場合はその区間でのレースを中止し次の区間から一斉スタート。中止区間以外の記録を合計して順位を決めるという。京都府京