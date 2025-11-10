来年3月の金沢市長選挙に旧「統一教会」の元会長・徳野英治 氏が出馬を表明しました。■徳野英治氏：「私の今まで経験してきたあらゆる国際的な経験」「こういう経験を最大限に活かして金沢の発展のため。あるいは石川県の発展のため尽くしたい」徳野氏は輪島市出身の70歳で世界各国での活動経験を市政に反映し、子育て支援や災害対策の強化に取り組みたいとしています。金沢市長選挙には、現職の村山卓氏のほか「市民の会」が擁立