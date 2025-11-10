ロックバンド・キャロルでデビューして53年、ソロのロックシンガーとしては50年。76歳2カ月、日本人では最年長を更新した東京ドーム単独公演、『Do It！YAZAWA 2025』2daysの初日となる11月8日。2025年は音楽フェスや授賞式でのパフォーマンスはあったものの、単独ライブはこの日が初。それだけに矢沢ファッションでキメたファン、YAZAWAタオルを掲げて写真を撮るファン……会場前、開演前の熱気は凄ま