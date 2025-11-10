Ashleyが、最新作となるミニアルバム『1999』を11月12日（水）より各音楽配信サイトにて配信開始する。自身の楽曲制作はもちろんのこと、客演やタイアップ、フェスやライブハウス、ナイトクラブでのライブ活動も精力的に行い、着実にアーティストの地盤を固める。一方で、とんねるず・木梨憲武の音楽バラエティ番組『木梨レコード』では、アシスタント役に抜擢され、持ち前の突き抜けた明るいキャラクターが多方面から注目を集めて