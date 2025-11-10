10日午後、静岡･島田市の中学校でパソコンから煙が出て発火しました。火は直後に消えていて、この火事によるけが人はいませんでした。警察と消防によりますと、10日午後1時ごろ、島田市立六合中学校の教諭から「バッテリーから煙が出た」などと消防に通報がありました。パソコンのバッテリーから発火し、火は直後に自然に消えましたが、バッテリーが溶け木製のロッカーの一部が黒く焦げたということです。