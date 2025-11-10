１１月のユーロ圏投資家信頼感は－７．４、市場予想下回る １１月のセンティックス・ユーロ圏投資家信頼感は－７．４と市場予想－４．０を下回った。前回１０月は－５．４だった。現況指数は－１６．０から－１７．５へ、期待指数は５．８から３．３へと水準を下げている。 ただ、市場ではＥＣＢの政策金利据え置き姿勢に変化を与えるものではないとみているようだ。