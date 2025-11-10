７日、ハルビン氷雪シーズン開幕式・亜布力スキー場初滑り式の様子。（ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン11月10日】中国黒竜江省の亜布力（ヤブリ）スキー観光リゾートで7日、「2025〜26年ハルビン氷雪シーズン開幕式・亜布力スキー場初滑り式」が開催された。リゾートは長白山脈の支脈、張広才嶺の中段西麓にあり、5S級（最高ランク）のスキー場2カ所を擁する。冬季のスキー期間が160日間と長く、中国の「雪の玄関口」