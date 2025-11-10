これからの気象情報です。 11日(火)も断続的に冷たい雨が降りそうです。 ◆警報・注意報 現在、広い範囲にカミナリ・強風注意報、沿岸部には波浪注意報が発表されています。 ◆11月11日(火)の天気 ・上越地方 糸魚川市も含めて断続的に雨雲が流れこむでしょう。 最高気温は12～13℃で、11月下旬並みの予想です。 ・中越地方 雨が降ったりやんだりで、標高の高いところでは雪が混じることもあるでしょう。 最