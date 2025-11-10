サッカー日本代表は10日、千葉市内で国際親善試合2試合に向けた合宿をスタートした。今回は年内最後の活動として、14日にガーナ戦（豊田スタジアム）、18日にボリビア戦（国立競技場）に臨む。最年少のMF佐藤龍之介（岡山）は、合宿初日から精力的な動きを見せた。先月の代表活動は、U―20W杯チリ大会があったため選外となっていた。その世代別の世界大会では同世代相手に、「自分自身としては悔しい思い出になったけど、世界