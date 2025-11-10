中国外務省は、高市総理大臣の「台湾有事」をめぐる発言について「強い不満」を表明し、日本に対し抗議したと明らかにしました。中国外務省の報道官は、10日の会見で高市総理の発言について「台湾問題は中国の内政でありいかなる外部勢力の干渉も許さない」と強調した上で日本に抗議したことを明らかにしました。外務省の報道官は「中国側はこれに強い不満を表明し、断固として反対する。すでに日本側に厳正な抗議を申し入れた」と