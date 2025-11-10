アメリカで政府機関の一部閉鎖が過去最長となる中、議会上院が9日、予算案に関する動議を可決しました。政府機関の再開への道が開けた形です。アメリカでは、与党・共和党と野党・民主党の対立により連邦議会で予算案が成立せず、政府機関の一部閉鎖が過去最長を更新し続ける事態となっています。こうした中、議会上院では9日、政府機関を再開するための「つなぎ予算案」について、民主党議員の一部が賛成に回り、採決に向けた動議