11月9日、B1西地区の佐賀バルーナーズに所属する金丸晃輔が、史上5人目となるB1通算900本目の3ポイントシュート成功を達成した。 節目の記録にあと1本と迫っていた金丸は、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節の大阪エヴェッサ戦に途中出場。第1クォーター残り5分10秒に右コーナーでパンチストップからステップバックスリーを決め、90