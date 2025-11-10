【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#93が、11月9日20時からABEMAにて無料放送された。 ■“年齢不詳美女”たちの年齢を見破る新企画を実施 #93では、「一体何歳!? 年齢不詳の美女大集合」と題し、実年齢と見た目に差がある“年齢不詳美女”たちの年齢を見破る新企画を放送。見破り企画で毎回力を発揮す