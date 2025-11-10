（台北中央社）10日午後現在、中度台風（台湾基準）台風26号は南シナ海を北上している。中央気象署は10日、台風の外側の気流と北東の季節風の影響で、台湾では同日から次第に雨が強くなるとして警戒を呼びかけた。台風26号は10日午後2時現在、フィリピンの西の海上を、時速11キロで北北西に進んでいる。中心気圧は965ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は45メートル。気象署の朱美霖予報官は午前の記者