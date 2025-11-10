現地11月９日に開催されたプレミアリーグ第11節で、遠藤航が所属するリバプールがマンチェスター・シティと敵地で対戦。出場機会確保に苦しむ日本代表のキャプテンは、またしても出番なしで終わったなか、０−３で惨敗した。アルネ・スロット体制２年目のリバプールは、まさかの公式戦７試合で６敗を喫した後、アストン・ビラを２−０、レアル・マドリーを１−０で撃破。復調傾向にあったが、非常に厳しい現実を突きつけられた