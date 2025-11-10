北海道むかわ町の山林で札幌市の西村隆行さんが遺体で見つかった事件では、これまで６人が逮捕されています。まず、１１月１０日に殺人の疑いで追送検されたのが、西村さんの知人の大上文彦容疑者です。また、捜査の過程で西村さんの遺棄に関わったとして、大上容疑者とその知人ら３人が逮捕されています。さらに、殺害現場に残った血痕を洗い流すなどしたとして、大上容疑者と西村さんの共通の知人の男女２人も逮捕されていました