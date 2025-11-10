¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¡ÊÁ°Çä¤ê¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬11·î10Æü¸áÁ°2»þ12Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç450²¯¸µ¡ÊÌó9738²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î2025Ç¯¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¤Ï¡¢1°Ì¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Ê¥¿ ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡Ê¥Ê¥¿2¡Ë¡×¡¢2°Ì¤¬¡ÖÅâÃµ1900¡×¡¢3°Ì¤¬¡ÖÆîµþ¼Ì¿¿´Û¡×¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç350ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Îò»Ë¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢