山形、富山、長野の３県では１０日、民家付近でクマの出没が相次いだ。富山県砺波市では午前６時２０分頃、住民が民家でクマを目撃。クマが納屋に逃げ込んだため、緊急銃猟の実施を判断し、納屋の窓から散弾銃を２発発砲して駆除した。山形県酒田市でも午前７時頃、民家近くの木の上で柿を食べている親子とみられるクマ３頭が見つかり、緊急銃猟による駆除を行った。長野県塩尻市の楢川小中学校では午前８時頃、渡り廊下の窓