政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者の逮捕を受け、参院でN党の斉藤健一郎氏と会派を組む自民党からは10日、影響を懸念する声が上がった。斉藤氏は国会内で記者会見し「お騒がせし、心よりおわび申し上げる」と陳謝した。野党からは立花容疑者や自民の責任を問う意見のほか、偽情報対策と表現の自由などの両立をどう図るかをあらためて議論すべきだとの指摘も出た。高市早苗首相は衆院予算委員会で「個別の事