草原の斜面を「そり」に乗って、いかに早く滑り下りるかを競うイベントが熊本県西原村で開催されました。優勝賞品は新米30kg。熱い戦いが繰り広げられました。 【写真を見る】草原を制するのは誰だ！新米30kgをかけた戦い優勝者「芝王」たちの秘訣は？ 芝の斜面を颯爽と滑り降りる参加者たち。11月8日に開催された「芝王」決定戦です。 戦いの舞台は傾斜約20度、約120mの急斜面。ルールはシンプルで、そりに乗って一番