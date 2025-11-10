【ポイント】・冬型の気圧配置。11日（火）は北海道で風雪が強く、平地で積雪も。・東北地方は雨だが、山は雪に。・西〜東日本は晴れて、空気が乾燥。関東や東海は北風がやや強い。・台風26号は13日（木）にかけて、沖縄の先島諸島へ。・朝は冷え込み、西〜東日本でも紅葉が進む。・北海道は数日おきに雪が降り、徐々に冬らしく。【全国の天気】上空に寒気が入り、冬型の気圧配置が続くため、11日（火）も北海道の日本海側や東北地