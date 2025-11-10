プロ野球・中日は10日、郄山郁夫氏が投手コーチに就任することを発表しました。郄山氏は1984年ドラフト3位で西武に入団。その後、広島とソフトバンクでもプレーし、1996年に現役を引退しました。その後、2006年にはソフトバンクにてコーチに就任。2014年からは2年間にわたってオリックスでコーチ業にあたると、2016年からは2年間にわたって中日でコーチに就きました。2018年からは再びオリックスに。現在ドジャースで