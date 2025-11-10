侍ジャパンの野村勇内野手（２８＝ソフトバンク）が１０日に行われた練習試合・広島戦（宮崎）に出場し、２ランを含む３打数２安打２打点の活躍を見せた。「２番・二塁」で途中出場した野村は、まずは４回一死一、二塁の場面で辻からあいさつ代わりの安打。７回無死一塁の場面では、カウント３―１から高の投じた５球目１３５キロの直球をとらえ、打球は左翼席へ一直線。豪快な２ランで宮崎のファンを沸かせた。自身にとって侍