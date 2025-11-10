ひとまず?爪あと?は残した。日本代表・侍ジャパン・佐々木泰内野手（２２＝広島）が?身内?相手にプロでの日の丸デビューを飾った。宮崎合宿の実戦舞台として行われた１０日の練習試合・広島戦。侍ジャパンの「９番・一塁手」として先発した鯉の若武者は、５回の３打席目に待望の快音を響かせた。広島の２番手・高に対し、迎えた一死一塁。「しっかり内の真っ直ぐをさばけた」と敵左腕の２球目の１４２キロ直球を捉えて、左翼越