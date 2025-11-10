11月9日、兵庫県の内部告発文書問題をめぐって、元県議に対する名誉棄損の疑いで逮捕された「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）。兵庫県警は10日、立花容疑者を送検した。「立花氏は、昨年12月、立候補した大阪泉大津市長選の街頭演説で、斉藤元彦兵庫県知事（47）の内部告発文書問題の県議会特別調査委員会（百条委員会）のメンバーだった元県議・竹内英明さん（当時50歳）について、『警察の取り調べを受けている