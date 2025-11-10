元乃木坂46の能條愛未が10日、歌舞伎俳優の中村橋之助との婚約を発表し、婚約会見を行った。会見後、能條は自身のインスタグラムを更新し、橋之助との2ショットを公開した。【写真】婚約会見を行なった能條愛未と中村橋之助連名でのメッセージも能條は橋之助との連名のメッセージを投稿。「私事で恐れ入りますが、この度私たち、中村橋之助と能條愛未は結婚する運びと相成りました」と報告。続けて「舞台での共演後、互いに