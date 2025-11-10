4人組バンド・NEMOPHILAが、デジタルシングル「VS EGO:」を10日にリリースした。あわせて、2026年1月21日に自身初となるオリジナルEP『五臓 -GOZO-』を発売することも明らかになった。【ライブ写真】『LUNATIC FEST.2025』でのNEMOPHILAのステージこの新曲は、LUNA SEA主催『LUNATIC FEST.2025』の2日目に出演した際、ボーカル・mayuのMCとともに発表されたもの。「鬼火」「RISE」「アナタダレ」と続くステージでは、LUNA SEA