久世福商店が、2026年の新春福袋を発表した。干支の「馬」にちなんで、“うまいもの”をテーマにした全7種類を展開する。全国の店舗（一部を除く）では『白うま袋』『赤うま袋』『青うま袋』の3種類を、公式オンラインショップでは『梅』『竹』『松』『特選』の4種類を数量限定で販売。新年の食卓を華やかに彩る、久世福自慢の“うまいもの”が詰まった福袋となっている。【写真】普段手に入らないレア商品も…最上級の＜特選＞