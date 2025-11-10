中日は１０日、高山郁夫氏を投手コーチとして招へいすると発表した。１１日からナゴヤ球場の練習に合流する。現役時代に西武、広島、ダイエーと渡り歩いた高山氏はプロ通算９２試合に登板。９６年限りで現役引退した後、サラリーマン、四国ＩＬ愛媛のコーチなどを経て、０６年にソフトバンクの投手コーチに就任した。１４年からオリックス、１６年から中日に在籍し、１８年にオリックスに復帰。２０年には１軍ヘッドも兼任する