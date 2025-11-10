日本代表は１０日、千葉県内で国際親善試合・ガーナ戦（１１月１４日・豊田ス）に向けたトレーニングを開始した。今回のメンバーは、センターＦＷを主戦場とする選手が、ＦＷ上田綺世、小川航基、町野修斗、そして初招集の２０歳ＦＷ後藤啓介と４人呼ばれたことが一つの特徴。この日は帰国直後で室内調整となった町野は「数字（ゴール）を残したいですし、今いい感覚を持ってこっち（代表）に来られたので、まずは与えられたチャ