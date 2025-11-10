2026年のアジア競技大会の舞台となるゴルフコースが公開されました。春日井カントリークラブは60周年を迎えた2024年に東コースを改修し、優れた景観などが評価され、ゴルフ競技の会場に選ばれました。改修では、これまで季節に合わせ使い分けていたグリーンを、世界基準の1ホール1グリーン化したほか、国内初導入の排水設備で、ゲリラ豪雨でも水がたまりにくいバンカーを実現した