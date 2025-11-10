皇居・御所でヨルダンのアブドラ国王を出迎えられる天皇陛下＝10日夜（宮内庁提供）天皇陛下は10日、来日中のヨルダンのアブドラ国王とガーズィ王子を皇居・御所に招き、夕食を共にされた。車寄せで出迎え、国王らと笑顔で握手を交わした。陛下はこれまで国王と何度も面会している。2022年の安倍晋三元首相の国葬参列で国王が来日した際は、皇居・宮殿で会見し、23年は御所で会見した。