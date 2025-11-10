東京・台場のフジテレビ＝1月フジ・メディア・ホールディングス（HD）が10日発表した2025年9月中間連結決算は、本業の損益を示す営業損益が129億円の赤字（前年同期は138億円の黒字）となった。元タレント中居正広氏による性加害への不適切な対応を受け、多くの企業が傘下のフジテレビへのCM出稿を停止した影響が出た。CM出稿社数は前年同期の半分程度にとどまり、売上高は前年同期比7.2％減の2486億円だった。保有株式の売却