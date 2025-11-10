高市早苗首相は10日の衆院予算委員会で、学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省決裁文書改ざん問題を巡り、当時の理財局長佐川宣寿氏らによるメールの開示について「できる限りの対応をするよう片山さつき財務相に指示した」と述べた。改ざんを苦に自殺した元近畿財務局職員赤木俊夫さんの妻雅子さんが、早急に開示するよう求めていた。首相は俊夫さんについて「壮絶な苦悩に思いをいたし、冥福をお祈り申し上げる