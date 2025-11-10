【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は９日、高関税措置による歳入を財源に、高所得者を除く全ての国民に１人あたり２０００ドル（約３０万円）を分配すると自身のＳＮＳに投稿した。具体的な時期や手法は明らかにしなかった。トランプ氏は「関税に反対する連中は愚か者だ。我々は数兆ドルの収入を得ており、間もなく３７兆ドル（約５７００兆円）という莫大（ばくだい）な債務の返済を始める」と主張した。ベッセ