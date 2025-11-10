日本維新の会の藤田共同代表は、自民党との連立合意書に明記された戦闘を目的としない5類型の武器に限って輸出を認める現在のルール撤廃に向け、自民党と協議体を設置して議論を進める考えを示しました。日本維新の会の藤田共同代表らは10日、神奈川県横須賀市にある海上自衛隊の基地を訪問し、護衛艦の視察や自衛隊員との意見交換を行いました。日本維新の会藤田文武 共同代表「5類型の撤廃等は防衛産業、安全保障の強化と