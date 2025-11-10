中日は１０日、高山郁夫氏を新たに投手コーチに迎えると発表した。１１日の練習から合流する。高山氏は２０１６年に２軍チーフ投手コーチ、１７年に２軍投手コーチを務めて以来の中日復帰。高山氏は現役時代は西武、広島、ダイエー（現ソフトバンク）で計９２試合に登板。１９９６年を最後に現役引退後は、独立リーグコーチをへて２００６年にソフトバンクの２軍投手コーチに就任。その後はオリックス、中日で投手コーチを