芳根京子さん、郄橋海人さんが、「『君の顔では泣けない』大ヒット祈願！公開直前トークイベント」に登壇しました。 【写真を見る】【 郄橋海人 】大変だったシーンの撮影を振り返り「ゾクゾクしてきました」この物語は、ある日突然、誰かの体と入れ替わってしまうという、数々の名作を世に送り出してきた“入れ替わりもの”。そこに“15 年も入れ替わったまま“という独自の設定を加えた新たな物語です。劇